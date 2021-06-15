Финляндия — Россия: превью, мнение букмекеров, онлайн трансляция

Матч группы B Евро-2020 Финляндия — Россия состоится на стадионе Газпром Арена в Санкт-Петербурге. Матч обещает быть очень интересным. Россияне проиграли первую игру и теперь захотят взять три очки, им некуда отступать. У Финляндии три пункта в активе и возможность побороться за выход из группы, в которой финнов считали главными аутсайдерами. Форма команд Финляндия в […]

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Матч группы B Евро-2020 Финляндия — Россия состоится на стадионе Газпром Арена в Санкт-Петербурге. Матч обещает быть очень интересным. Россияне проиграли первую игру и теперь захотят взять три очки, им некуда отступать. У Финляндии три пункта в активе и возможность побороться за выход из группы, в которой финнов считали главными аутсайдерами.

Форма команд

Финляндия в первом матче на Евро-2020 сыграла со сборной Дании. В итоге финская сборная неоижданно победила 1:0. Победу Финляндии принес Йоэл Похьянпало, забивший на 60-й минуте. Стоит отметить, что датчанин Пьер-Эмиль Хойбьерг не сумел реализовать пенальти после этого. Главным же эпизодом матча стал инцидент с Кристианом Эриксоном, который безконтакта упал на поле и только усилиями врачей остался жив. У него остановились сердце, врачи использовали дефибриллятор. Все закончилось удачно, и датчанин сейчас находится в больнице и ждет дополнительных обследований. Этот момент сильно ударил по Дании, которая до этого эпизода и после него полностью контролировала мяч, но в итоге удача улыбнулась Финляндии.

На данный момент у финнов три очка, и они занимают в этой группе второе место. В трех предыдущих (товарищеских) матчах финны проигрывали (эстонцам, шведам и швейцарцам), но победа над Данией может дать дополнительную надежду команде на исторический выход в плей-офф.

В минувшую субботу подопечные Станислава Черчесова сыграли намного хуже. Россияне проиграли в Санкт-Петербурге бельгийцам со счетом 0:3. Ромелу Лукаку забил два гола и мог забивать больше. Томас Мунье – еще один автор забитого мяча в тот вечер. В настоящее время россияне занимают последнее место в группе B. Игроки сборной России должны победить Финляндию, чтобы сохранить шансы выйти в следующий этап. В двух товарищеских матчах перед турниром подопечные Станислава Черчесова сыграли неплохо, но не идеально. 1 июня они сыграли вничью с поляками 1:1, а через несколько дней они обыграли Болгарию всего 1:0.

Россиянам некуда отступать, да и еще играя перед своими зрителями. Местные эксперты раскритиковали игру команды в матче с Бельгией. Теперь футболистам сборной России, которые играют на своей арене нужно брать три очка с Финляндией и, как минимум не проигрывать Дании.

История противостояний

В 21 веке финны дважды играли с россиянами. РФ дважды праздновала успех. 15 октября 2008 года эти национальные команды соревновались друг с другом в отборочном этапе чемпионата мира. Россияне дома обыграли Финляндию со счетом 3:0. Интересно, что в этом матче было два автогола. Андрей Аршавин забил только один мяч в чужие ворота в составе россиян. В матче-реванше (10 июня 2009 г.) россияне снова уверенно разобрались со счетом соперником, также выиграв 3:0.

Предварительные составы

Финляндия: Градецки; О’Шонесси, Араюури, Тойвио; Уронен, Камара, Спарв, Лод, Райтала; Пукки, Похьянпало.

Россия: Шунин; Марио Фернандес, Семенов, Джикия, Караваев; Баринов, Оздоев; Зобнин, Миранчук, Головин; Дзюба.

Арбитры

Главный арбитр — Дэнни Маккелли (Нидерланды)

Ассистенты — Хессел Стеегстра и Ян де Врис (оба — Нидерланды).

Резервный арбитр — Иштван Ковач (Румыния).

Видеоарбитр — Пол ван Букел (Нидерланды). Его ассистентами будут Кевин Блум (Нидерланды), Бенжамен Паже и Жером Брисар (оба — Франция).

Мнение БК Париматч

Победа Финляндии – 6.2

Ничья – 3.75

Победа России – 1.68

Трансляция

В прямом эфире встречу можно будет увидеть на Live TV, Rojadirecta