Мы заслуживаем большего: Зеленский прокомментировал саммит НАТО

Украинская власть избрала в вопросе евроатлантической интеграции «политику желанного гостя»

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Шестой президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинское государство заслуживает большего и достойна быть членом НАТО. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на заявление Зеленского.

«Я бы здесь говорил о субъектности Украины. Мы все очень много работали, и прежде всего, работали наши военные, показывали прочность армии, мощность, готовность защищаться. Я об этом коммуницировал со всеми лидерами и упорно всех приглашал именно на Донбасс, чтобы они видели уровень», — отметил он.

Также глава государства отметил, что поддерживает решение саммита по Украине. Помимо этого, Зеленский выразил благодарность странам Балтии, Польши, Великобритании, а также США.

«Я считаю, что мы получили наибольшее, что мы могли получить — так все говорят. Тем не менее, я считаю, что мы заслуживаем большего. Это не из-за жадности. Я просто считаю, что мы действительно заслуживаем, чтобы быть одними из равных мощных стран Альянса, и нас нужно приглашать, мы не должны проситься — я считаю, что это честно», — добавил глава государства.

Ранее сообщалось, что лидеры НАТО одобрили официальное коммюнике по итогам саммита Альянса в Брюсселе. Наконец-то изменилась риторика по отношению к Украине и теперь ней применяются те же формулировки, что и к Грузии.