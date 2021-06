Украина — Северная Ирландия: где смотреть матч

Матч начнется в 21:00

Сегодня, третьего июня, сборная Украины по футболу проведет свой второй поединок в рамках подготовки к чемпионату Европы, который стартует 11 июня. Соперником нашей сборной будет команда Северной Ирландии.

Поединок пройдет в Днепре на Днепр-Арене. На стадионе будут присутствовать зрители. Начало встречи запланировано на 21:00 по киевскому времени. В последнем рейтинге ФИФА Украина занимает 24 место, а ее соперник – 48, пишет УРА-Информ.

Сборные Украины и Северной Ирландии между собой встречались пять раз. Преимущество на стороне украинских футболистов, они дважды переигрывали своих соперников. Два матча закончилось вничью – 0:0, а вот последняя игра осталась за игроками Северной Ирландии.

В Украине официально матч Украина – Северная Ирландия покажет телеканал Украина. В Великобритании матч покажут SKY GO Extra, Sky Sports Main Event. В Чехии и Словакии встречу покажут Sport 2 CZ/SK и DIGI GO. В Швейцарии поединок будет доступен на SuperSport MaXimo 1, DStv Now, SuperSport Premier League ROA. В Польше игру можно будет увидеть на Polsat Sport Premium 1.

