Спорт

Шевченко назвал окончательный состав сборной Украины на Евро-2020

В заявку попали 26 футболистов

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Вчера, первого июня, был последний день, когда сборные должны были представить итоговые составы на чемпионат Европы по футболу. В заявку должны были попасть 26 футболистов.

Ранее на Евро максимум могло сыграть 23 футболиста, но в связи с пандемией окончательную заявку увеличили на три человека. В последний возможный день заявку опубликовал и тренер сборной Украины Андрей Шевченко. Отметим, что на чемпионате Европы Украина сыграет в одной группе с Нидерландами, Австрией и Северной Македонией. Первый матч наша команда проведет 13 июня, пишет УРА-Информ.

Вратари: 1. Георгий Бущан («Динамо»), 12. Андрей Пятов, 23. Анатолий Трубин (оба – «Шахтер»)

Защитники: 21. Александр Караваев, 13. Илья Забарный, 16. Виталий Миколенко, 24. Александр Тымчик, 25. Денис Попов (все – «Динамо»), 22. Николай Матвиенко, 4. Сергей Кривцов (оба – «Шахтер»), 2. Эдуард Соболь («Брюгге», Бельгия).

Полузащитники: 6. Тарас Степаненко, 11. Марлос, 3. Георгий Судаков (все – «Шахтер»), 5. Сергей Сидорчук, 10. Николай Шапаренко, 15. Виктор Цыганков (все – «Динамо»), 14. Евгений Макаренко («Кортрейк», Бельгия), 20. Александр Зубков («Ференцварош», Венгрия), 7. Андрей Ярмоленко («Вест Хэм», Англия), 8. Руслан Малиновский («Аталанта», Италия), 18. Роман Безус («Гент», Бельгия), 17. Александр Зинченко («Манчестер Сити», Англия).

Нападающие: 26. Артем Довбик (Днепр-1), 19. Артем Беседин («Динамо»), 9. Роман Яремчук («Гент», Бельгия).

Ранее, Яремчук рассказал об уходе из Гента.

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