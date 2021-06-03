Проблемы с водой в ОРДО: чего ждать местным жителям

Воды начали потреблять в «ДНР» меньше, чем это было год назад

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Ранее жителей ОРДО могли напугать проблемы с Исаковским и Лутугинскими водохранилищами. В тоже время по данным так называемого «министерства природных ресурсов и экологической безопасности «ЛНР» ситуация вполне стабильная.

По результатам проработки данного вопроса была составлена аналитическая записка, в которой обозначено следующее: забор воды из природных объектов за I квартал 2021 года составил 53,4 млн куб. м., что на 7,77 млн куб. м. меньше, чем в прошлом году. То есть население потребляет меньше воды, а все из-за того, что останавливаются предприятия, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донбасский кейс.

«Воды для жителей ЛНР в нынешних условиях точно хватает с избытком, тем более, что тенденция к остановке предприятий проявляется все отчетливее, то есть в будущем ее еще больше можно будет «сэкономить». Поняли это и в «министерстве» и видимо поэтому в его аналитической записке о крайне наболевшем вопросе с заполнением Исаковского водохранилища нет вообще ни слова, по логике», — пишет паблик.

Таким образом, местных жителей успокоили тем, что воды пока всем точно хватит.

Ранее мы сообщали, что в ОРДЛО планируют ввести смертную казнь для военных ВСУ.