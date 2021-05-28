Спорт

Манчестер Сити — Челси: где смотреть финал Лиги чемпионов

Матч начнется 29 мая в 22:00

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Завтра, 29 мая, состоится финальный матч Лиги чемпионов. В матче за самых престижных клубный европейский трофей сыграют два представителя Великобритании – «Манчестер Сити» и «Челси».

Поединок на стадионе в Порту начнется в 22:00 по киевскому времени. Для «Манчестер Сити» победа в турнире может первой в истории, а в тоже время «Челси» уже выигрывал трофей в 2012 году, когда в серии пенальти переиграл «Баварию», пишет УРА-Информ.

В прямом эфире в Украине матч покажет телеканал «Футбол-1», также трансляция будет доступа на Volia Football 1. В Великобритании матч покажут на T Sport Ultimate, BBC Radio 5 Live, BTSport.com, BT Sport App, BT Sport 1. В Испании финал Лиги чемпионов будет доступен на Movistar Liga de Campeones, Movistar+, Mitele Plus, а в Италии на — Canale 5, Sky Sport Uno, Sky Sport 251, Sky Sport Football, SKY Go Italia, NOW TV.

В соседней Польше также сразу несколько каналов и порталов покажут финал Лиги чемпионов — TVP Sport, Polsat Sport Premium 1, sport.tvp.pl, TVP1, IPLA. В Грузии игру покажут на Silk Sport HD 1.

Ранее мы сообщали, что Владимир Кличко может вернуться в ринг.

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