Большая неожиданность: Владимир Кличко возвращается в ринг, у него уже есть соперник

Первый соперник украинца — Шеннон Бриггс

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За последние годы и даже месяца не раз появлялись слухи о том, что украинский боксер Владимир Кличко возвращается в ринг. Сегодня же, 27 мая, появилась новая информация по этому поводу.

Американский боксер Шеннон Бриггс заявил, что он согласился на бой с Владимиром Кличко, который, как он настаивает, возвращается, пишет УРА-Информ со ссылкой на Talk Sport.

Бриггс сказал подкасту Sky Toe2Toe, что судьба распорядилась так, что он согласился выйти в ринг с Владимиром Кличко в его первом поединке после возвращения.

«Ты первый, кто это узнает, моя жена этого даже не знает», — заявил боксер журналистам.

«Ребята, вы первые, кто узнает об этом, клянусь Богом, на могиле моей матери. Никто этого не знает, вы первые», — добавил боксер.

«Они позвонили мне только сегодня, час назад, два часа назад, и сказали:» Эй, ты хочешь драться с Владимиром Кличко?». Я сказал: «Да». Им не пришлось спрашивать меня дважды. Как только они позвонили мне и спросили: «Хочешь сразиться с Кличко?», Я сказал: «Поехали».

Кличко последний раз боксировал в 2017 году, когда уступил Энтони Джошуа. В марте Кличко исполнилось 45 лет, а Бриггсу — 49.

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