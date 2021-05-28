Общество

Пандемия COVID-19: названы области с самым низким темпом вакцинации

Первую дозу препарата получил 6 883 граждан страны

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За прошедший день на территории страны сделали 16 293 прививок от коронавирусной болезни нового поколения COVID-19, это на тысячу больше показателя, который был днем ранее. Об этом сообщили в Минздраве, передает УРА-Информ.

Первую дозу препарата получил 6 883 граждан страны, а еще 9 410 человек получили вторую дозу вакцины.

Наибольшее количество прививок было сделано в Николаевской области (935), Киеве (711) и Харьковской области (499), в то время, как меньше всего людей провакцинировали в Сумской (1), Житомирской (19) и Черновицкой (49) области.

Стоит отметить, что общее количество вакцинированых граждан на территории страны составляет 999 072 человек. Две дозы получили — 116 934. Всего проведено 1 116 934 прививки.

В лист ожидания вакцинации от пневмонии COVID-19 по состоянию на 28 мая записался 595 635 человек.

Ранее сообщалось, что в Украине немного улучшается ситуация с распространением коронавирусной инфекции. В стране фиксируется несколько тысяч случаев каждый день, но эти показатели намного ниже рекордных.

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