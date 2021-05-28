Общество

Польша ослабляет карантин: что известно

Снимают большое количество ограничений

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С сегодняшнего дня, 28 мая, Польша ослабляет карантинные ограничения. Рестораны могут принимать гостей внутри помещений. Также открываются бассейны, фитнес-клубы, казино, тренажерные залы и солярии.

Ослабление в гастрономии является результатом постановления Совета министров о внесении поправок в постановление об установлении определенных ограничений, приказов и запретов в связи с эпидемией, которое вступило в силу 15 мая этого года. Согласно ему, с пятницы, 28 мая, по 5 июня рестораны, в том числе при отелях и предприятиях общественного питания, могут принимать посетителей внутри своих помещений, а не только в открытых садах, как это делается с 15 мая, пишет УРА-Информ.

Согласно постановлению, также с пятницы по 5 июня этого года. В слоты можно снова играть, и казино могут возобновить работу. Ограничение: один человек на 15 квадратных метров площади деятельности; сотрудники и клиенты должны прикрывать рот и нос.

Кроме того, с пятницы в помещениях могут проводиться особые мероприятия (включая свадьбы и причастия), но максимум для 50 человек. Люди, полностью вакцинированные против COVID-19, не учитываются.

За последние сутки в Украине умерло более 150 больных на ковид.

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