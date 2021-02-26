Зеленский созвал заседание СНБО: на последнем закрыли каналы Медведчука

Цель заседания — принятие оперативных решений по актуальным вопросам госбезопасности

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Шестой президент Украины Владимир Зеленский принял решение провести заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины сегодня, 26 февраля. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Целью заседания СНБО является принятие оперативных решений по насущным вопросам государственной безопасности Украины.

«Организация заседания возложена на секретаря СНБО Алексея Данилова. Всю информацию, которую можно обнародовать, будет сообщено официально», — отметили в ведомстве..

Стоит напомнить, что на последнем заседании СНБО было принято решение ввести санкции против 19 юридических, а также восьми физических лиц. Под санкции попал и председатель политического совета партии «ОПЗЖ» Виктор Медведчук, а также его жена и телеведущая Оксана Марченко.

Ранее сообщалось, что у сайтов народного депутата Тараса Козака и Виктора Медведчука, которые попали под санкции, отобрали домены .ua. К ним относиться 112 Украина, NewsOne и ZIK.