Резкий скачок: в Украине увеличивается количество больных COVID-19

Всего с начала пандемии в Украине заболели 1 333 844 человека

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На территории Украины за прошедший день официально подтвердили 8 003 новых случаев заражения коронавирусной пневмонией нового поколения. Стоит отметить, что из них — 475 детей и 312 медработников. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook, передает УРА-Информ.

«За прошедшие сутки госпитализированы 2 762 человека; летальных случаев — 146; выздоровели 4 244 человека; осуществлено тестирований за сутки — 78 264 (в том числе методом ПЦР — 36 809, методом ИФА — 16 271, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 25 184)», — отметил Степанов.

Больше всего новых зараженных зарегистрировали в Ивано-Франковской области. Тут заболело 857 человек. В Киеве заразилось 748 людей, а в Винницкой области подтвердили 738 случая заражения.

Стоит отметить, что общее число заболевших украинцев с начала пандемии достигло 1 333 844 человека. При этом, выздоровели — 1 163 555 граждан, а погибли 25 742.

Также было проведено 6 845 974 тестов ПЦР.

Ранее сообщалось, что 24 февраля, в Украине лабораторно подтвердили 8147 новых случаев инфицирования.