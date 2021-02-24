Происшествия Спорт

Тайгер Вудс попал в ужасную аварию: новые подробности состояния известного спортсмена

Вудс получил серьезные травмы правой нижней конечности

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Тайгер Вудс получил серьезные травмы в аварии во вторник утром в пригороде Лос-Анджелеса. Выдающийся гольфист получил открытые переломы голени и малоберцовой кости. Согласно последнему заявлению, опубликованному в его официальном профиле, он в сознании и его жизни ничего не угрожает.

«Мистер Вудс получил серьезные травмы правой нижней конечности, и нам пришлось немедленно отправить его операцию. Открытые переломы большеберцовой и малоберцовой костей были стабилизированы путем введения в большеберцовую кость перекладины. Другие травмы стопы и голеностопного сустава были стабилизированы с помощью комбинации сар и штифтов. Также было сделано хирургическое высвобождение мышечной оболочки для снижения давления, вызванного опухолью», — сказал Аниш Махаджан, медицинский директор и временный генеральный менеджер медицинского центра Harbour-UCLA, куда попал Вудс, пишет УРА-Информ.

В заявлении также выражается благодарность врачам, полицейским и пожарным за их поддержку и невероятную помощь.

Он добавил, что на данный момент больше не будет информации о его здоровье, поблагодарив его за любые пожелания и прося уважать конфиденциальность как Вудса, так и его семьи.

Ранее мы сообщали, что Льюис Хэмилтон продлил контракт с Мерседес.

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