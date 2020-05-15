10:34 15.05.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Смогут ли украинцы уехать на море за границу летом - заявление министра

Многие украинцы ждут открытия туристического сезона летом, однако действительно ли он будет, учитывая ситуация с эпидемией коронавируса.

Смогут ли украинцы уехать на море за границу летом - заявление министра

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что летом должен все-таки открыться туристический сезон, однако он не будет таким как прежне, до карантина и эпидемии коронавируса.

"Мы не влияем на то, какое решение примут другие страны. Но будем готовы действовать оперативно в соответствии с их решениями и учитывая эпидемиологическую ситуацию в Украине и за рубежом. Думаю, туристический сезон летом состоится. Но он точно не будет таким, как в предыдущие годы", - цитирует министра Ура-Информ со ссылкой на РБК-Украина.

Также он добавил, что туристам придется придерживаться рядаВ противоэпидемических мер, которые и дальше будут действовать.

Также Дмитрий Кулеба отметил, что на данный момент страны Европейского Союза разрабатывают варианты спасения туристического сезона, но при этом не спровоцировать новую вспышку болезни после открытия границ.

Ранее мы сообщали, какой будет погода в Украине летом. Дома можно будет также отдохнуть.


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