Прогноз погоды на лето: оно точно удивит украинцев

Первый месяц лета начнется и завершится дождями. Осадки будут весьма солидными в июне. В общей сложности прогнозируется до 60 мм осадков. Это означает, что погода будет весьма сырой, но не жаркой, а весьма комфортной. На Троицу будет холодно и мокро. В первую декаду месяца ожидается температура днем 26-28 градусов тепла. Середина месяца будет прохладной - 20-22 тепла. В последние дни июня снова потеплее – до 26 тепла.

Об это пишет Ура-Информ со ссылкой на Сегодня.

В первой декаде июля ожидаются сплошные дожди, однако температура воздуха будет весьма теплой – до 25 градусов выше нуля. Середина месяца будет очень теплой, до плюс 33 днем и до + 22 ночью. В третьей декаде на несколько дней обрушится на Украину ливень, температура днем упадет до плюс 18, но последние дни месяца снова будут теплыми.

Август принесет украинцам жару. В первые две недели будет даже до плюс 35 градусов днем. Не прогнозируется осадков вообще. В третьей декаде стоит ожидать дождей, но температура воздуха будет все еще высокой, до плюс 25 днем. Последние дни лета снова будут без осадков, а днем воздух прогреется выше 30 градусов.

Ранее мы сообщали, что Греция с первого июля открывает туристический сезон.