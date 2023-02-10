Политика

Зеленский очень злой на Залужного – инсайдер ОП раскрыл, что происходит на Донбассе

Родион Власов

Источник из Офиса Президента рассказал о непростых отношениях между Банковой и Генштабом, которые по-своему решают сегодняшние проблемы.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Резидент», передает «УРА-Информ».

«Наш инсайдер из ОП сказал, что глава Украины Владимир Зеленский очень злой на Залужного. Тот в публичном формате избирает темы обороны Бахмута. В ВСУ данное направление называют мясорубкой. Однако в ОП продолжают настаивать на том, чтобы Главком поддерживал битву за Бахмут до конечного результата», – сказал в начале источник.

Затем он добавил, что продолжение битвы нужно Зеленского ради исправления негативного тренда в социуме к решению главы Украины бороться за населенный пункт, закрыв глаза на потери личного состава.

Хотя со стороны официальных лиц пока не поступало никаких подтверждений насчет вышеупомянутого, известно, что, действительно, даже зарубежные СМИ называют данное направление на Донбассе «Бахмутовской мясорубкой».

Напомним, почему у Зеленского начали говорить о взятии Крыма: инсайдер ОП сказал, в чем задумка.

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