Время чтения: 34 Секунд

Об этой информации сообщил Азаров в своем «Твиттере», передает «УРА-Информ».

«Языковой омбудсмен Кремень поведал, как можно оформлять жалобу, если водитель такси решил обслуживать человека на негосударственном языке. Я-то всегда наивно думал, что задача таксиста – это обслуживать клиента быстрой, а также комфортной доставкой к пункту назначения. Но при этой власти маразм зашкаливает», – коротко написал Азаров, предоставив фотографию омбудсмена.

Языковой омбудсмен Кремень рассказал, как оформить жалобу, если таксист вас обслуживает на негосударственном языке.



А я-то всегда наивно думал, что таксист должен обслуживать быстрой и комфортной доставкой к месту назначения.



Но при этой власти маразм зашкаливает. pic.twitter.com/4Ndn8qw8YU — Николай Азаров (@AzarovNikolay_) February 9, 2023

Пользователи соцсетей, в свою очередь, достаточно жестко раскритиковали Азарова. В первую очередь, как можно заметить по комментариям, люди были недовольны из-за необъективности изложения, а также явной «пыли в глаза».

Как сообщалось временем ранее, элиты РФ начали беспокоиться: разведка Запада выяснила, что их смущает в поведении Путина.