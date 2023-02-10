Общество

Маразм зашкаливает – Азаров рассказал, на что в Украине теперь можно жаловаться

Родион Власов

Бывший премьер-министр Украинского государства Николай Азаров времен президента Виктора Януковича снова заговорил об инициативах официального Киева.

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Об этой информации сообщил Азаров в своем «Твиттере», передает «УРА-Информ».

«Языковой омбудсмен Кремень поведал, как можно оформлять жалобу, если водитель такси решил обслуживать человека на негосударственном языке. Я-то всегда наивно думал, что задача таксиста – это обслуживать клиента быстрой, а также комфортной доставкой к пункту назначения. Но при этой власти маразм зашкаливает», – коротко написал Азаров, предоставив фотографию омбудсмена.

Пользователи соцсетей, в свою очередь, достаточно жестко раскритиковали Азарова. В первую очередь, как можно заметить по комментариям, люди были недовольны из-за необъективности изложения, а также явной «пыли в глаза».

Как сообщалось временем ранее, элиты РФ начали беспокоиться: разведка Запада выяснила, что их смущает в поведении Путина.

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