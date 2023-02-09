Почему у Зеленского начали говорить о взятии Крыма: инсайдер ОП сказал, в чем задумка

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Легитимный», передает «УРА-Информ».

Инсайдер уверяет, что материал насчет взятия Крыма, а также быстрого вступления в Евросоюз власти Украины используют как то, что может отвлечь внимание народа, а также повысить моральный дух среди населения.

«Работает это следующим образом: на фронтах происходит зашквар и в сеть попал негативный материал или случилось так, что сдали населенный пункт. В данный момент вбрасывают информацию насчет скорого вступления в ЕС. Люди с интеллектом принимаются высмеивать подобное, а также выступать с критикой данного вброса. Другие же начинают радоваться, что мечта о Европе приближается с 2013 года», – сказал источник.

В конце он добавил, что, таким образом, власти выполняют свою цель, так как люди начинают обсуждать вышеупомянутую тему.

Напомним, Британия дала Украине новое обещание: стало известно, что в Украину будут поставлять против РФ.