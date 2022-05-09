Путин выступил с короткой речью на 9 мая: главное

Российский президент не долго выступал перед публикой.

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Сегодня, девятого мая, в России на Красной площади прошел парад ко Дню победы. На нем выступил с обращением также и президент РФ Владимир Путин.

Путин во время речи снова обвинил западные страны и НАТО в том, что они отказались от диалога, к которому призвали в РФ. По его словам, Россия «нанесла упреждающий удар агрессии», а решение начать войну было своевременным и единственным правильным, пишет УРА-Информ.

В тоже время, российский президент снова не назвал войну “войной”, хотя многие эксперты предрекали это. Он также не объявил масштабной мобилизации, о которой писали Западные СМИ.

Стоит отметить, что на нынешний парад не приглашали никаких иностранных политиков, даже самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, поддерживающего войну против Украины. При этом в Москве и некоторых других регионах отменили воздушный парад авиации — якобы из-за плохой погоды, хотя в Москве и было солнце

Ранее военный эксперт рассказал, возможно ли новое масштабное наступление России.