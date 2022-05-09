Общество

Военный эксперт рассказал, возможно ли новое масштабное наступление России

Николай Сунгуровский высказал свое мнение по этому вопросу.

Время чтения: 47 Секунд

У России не будет возможности еще один раз пойти в полномасштабное наступление. Такое заявление сделал директор военных программ центра Разумкова Николай Сунгуровский.

Эксперт отмечает, что Россия планировала пойти в еще одно масштабное наступление, но ни сил, ни средств на это просто нет. По мнению эксперта, у Российской Федерации нет невозможности оперативно сформировать новую группировку войск, пишет УРА-Информ со ссылкой на Сегодня.

“Ну они, скорее всего, планировали это сделать за два-три месяца. Но это было бы возможно, если бы они не несли потери здесь во время своей оборонной операции и нашей наступательной операции. Если такие потери будут, то они вряд ли смогут это сделать до конца года”, – заявил Сунгуровский.

В тоже время россияне могут попытаться двигаться на тактических направлениях. В тоже время для проведения своего контрнаступления РФ должна отвести часть войск с определенного направления – тогда там могут пойти вперед ВСУ.

Ранее Алексей Арестович сказал, какой «подарок» ВС РФ хотят сделать Путину на 9 мая.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

Психоз победоносия – ВСУ показали, что начали продавать в РФ на 9 мая (фото)

Представители Вооруженных сил Украины обратили внимание, какие товары начали появляться в интернет-магазинах Российской Федерации. Выяснилось, что продают граждане России весьма специфические вещи, на которые обращают внимание даже люди из других стран.

Заместитель командира полка Азов рассказал о ситуации на Азовстали на данный момент

Ситуация в действительности катастрофическая

Стили и формы мужских колец: джентельмен, а не цыганский барон

Мужское кольцо призвано демонстрировать статус своего обладателя, раскрывать индивидуальность и вносить в образ особую изюминку.

Обзор образовательной платформы LIFTA.SPACE

Уходят в прошлое времена, когда твое образование оставалось делом исключительно школы, родительского контроля или корпоративной культуры.

Из Азовстали провели очередной этап эвакуации: скольких удалось спасти

С помощью ООН состоялся третий этап эвакуации из завода.

Почему власти Украины не говорили о возможности войны с РФ: инсайдер ОП дал важный ответ

На фоне продолжающихся военных действий на территории Украинского государства многие люди задались вопросом о том, почему же президент Владимир Зеленский и другие отвергали вероятное наступление скорой войны до 24 февраля. Однако ответ был дан совсем недавно.