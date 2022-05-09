Военный эксперт рассказал, возможно ли новое масштабное наступление России

Николай Сунгуровский высказал свое мнение по этому вопросу.

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У России не будет возможности еще один раз пойти в полномасштабное наступление. Такое заявление сделал директор военных программ центра Разумкова Николай Сунгуровский.

Эксперт отмечает, что Россия планировала пойти в еще одно масштабное наступление, но ни сил, ни средств на это просто нет. По мнению эксперта, у Российской Федерации нет невозможности оперативно сформировать новую группировку войск, пишет УРА-Информ со ссылкой на Сегодня.

“Ну они, скорее всего, планировали это сделать за два-три месяца. Но это было бы возможно, если бы они не несли потери здесь во время своей оборонной операции и нашей наступательной операции. Если такие потери будут, то они вряд ли смогут это сделать до конца года”, – заявил Сунгуровский.

В тоже время россияне могут попытаться двигаться на тактических направлениях. В тоже время для проведения своего контрнаступления РФ должна отвести часть войск с определенного направления – тогда там могут пойти вперед ВСУ.

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