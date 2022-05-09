Это троллинг месяца! – в соцсетях показали, как украинцы по-злому шутят над оккупантами в Херсоне

Неизвестный человек в Херсонской области решил своеобразно «потроллить» российскую оккупационную армию. Для такой затеи было достаточно одного лишь свиста, который русские восприняли по-своему.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Днепр Оперативный», передает «УРА-Информ».

«Это троллинг месяца!», – с задором подписал автор канала, приложив к своему посту соответствующий видеоролик.

На нем видно, как неизвестный человек в начале снимает на камеру небольшое скопление войск РФ. Затем он начал свистом имитировать падающую бомбу. Это заставило оккупантов разбежаться в страхе из-за возможных бомбардировок.

Тем не менее, неизвестно, чем в итоге закончилась такая злая шутка над оккупантами, и собираются ли они как-то мстить автору. Впрочем, украинцам в соцсетях весьма понравился подобный подход. Некоторые даже восприняли подобное в качестве флешмоба и намерены повторить аналогичный трюк с другими представителями ВС РФ.

Напомним, украинское контрнаступление может оттеснить россиян от Харькова – эксперты.