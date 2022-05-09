Посол Украины в Германии снова раскритиковал Шольца

Андрей Мельник ответил на слова канцлера.

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Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник раскритиковал воскресное выступление канцлера Олафа Шольца по телевидению в годовщину окончания мировой войны 8 мая. Особенно что касается доставки тяжелого вооружения, посол ожидал от выступления Шольца более подробной информации.

Мельник заявил в воскресенье вечером в программе ARD TV Anne Will, что хотел бы услышать «гораздо больше конкретики» в выступлении о том, как выполнять резолюцию Бундестага о поставках тяжелых вооружений Украине. «К сожалению, мы не услышали много нового», — сказал посол, пишет УРА-Информ.

Мельник назвал обещание правительства Германии предоставить Украине семь самоходных гаубиц — современных артиллерийских систем — «хорошим решением». В то же время он дал понять, что ожидает гораздо большего. «Когда мы слышим, как канцлер Германии говорит, что Россия не может победить, это означает, что нужно сделать все, действительно все, чтобы помочь нам в этой сложной ситуации, в этой войне, самой страшной войне со времен Второй мировой войны», — сказал дипломат.

Шольц выступил в воскресенье с речью перед гражданами по случаю годовщины окончания Второй мировой войны в Европе и подчеркнул поддержку Германией Украины, на которую напала Россия.

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