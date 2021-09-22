Политика

Верховная рада не признает результаты выборов в Госдуму РФ

Верховная рада Украины признает такие выборы незаконными

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Верховная Рада Украины не признала результаты выборы в Госдуму Российской Федерации. Данный документ поддержали 322 депутата. Об этом пишет УРА-Информ.

В заявлении ВРУ сказано, что нарушения Российской Федерацией были нарушены нормы международного гуманитарного права. В Кремле методом привлечения к голосованию украинских граждан, которые проживают на территории ОРДЛО, и получили паспорта РФ, нарушили международное законодательство.

«В заявлении Верховная рада Украины признает такие выборы незаконными, а Государственную Думу Российской Федерации — нелегитимной и обращается к международному сообществу с призывом дать оценку фальсифицированным выборам и фактов незаконного голосования», — отметили в парламенте.

Ранее сообщалось, что 21 сентября, Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект № 5454 о ходе сроков обращения за получением административных и других услуг во время действия карантина. Данный закон поддержали 319 народных избранников.

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