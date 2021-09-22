Политика

Нардеп о законе об олигархах:» Запустили кино чтобы отвлечь людей от актуальных проблем»

По мнению депутата от фракции «Батькивщина», а также экс-председателя СБУ Валентина Наливайченко закон о деолигархизации, который возможно примут на этой неделе, может иметь определённые последствия.

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Об этой информации сообщило «Украина 24», передает Ura-inform.

Со слов народного избранника, он может объяснить почему происходит такая спешка с этим законопроектом:

«Торопятся, так как растут тарифы, холода наступают, проблемы в энергетической сфере…Вторую причину я вижу в росте тарифов. Независимыми каналами часто эта тема обсуждается и будет обсуждаться. И именно так я могу объяснить почему власть вместо решения актуальных для населения проблем начала показ кино о так называемой деолигархизации».

Народный избранник провёл аналогию действиям властей с ситуацией в РФ, при которой там все главные средства массовой информации стали государственными и начали вещать пропаганду.

Также он привёл в пример иностранные державы, где власти страны не вмешиваются в политику независимых СМИ.

«Моё мнение, что власть запуском данного закона хочет добиться чтобы медиа молчали и люди не видели картин реальной жизни», -резюмировал Наливайченко.

Напомним, ранее сообщалось, Арахамия предположил свои версии покушения на авто Шефира, одну из них связывает с Россией

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