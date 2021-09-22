Покушение на Шефира: Зеленский пообещал дать «сильный ответ»

Считается, что это было покушение на убийство

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Шестой президент Украины Владимир Зеленский в связи с покушением на жизнь его первого помощника Сергея Шефира записал видеообращение из Нью-Йорка. Соответствующее видео шестого главы государства было опубликовано на его в соцсети, передает УРА-Информ.

«Считается, что это было покушение на убийство. Сразу после выступления на Генассамблее ООН я отправляюсь в столицу. Кто за этим стоит? Скажу откровенно, не знаю, пока еще. Какие это силы, внутренние или внешние? Но силами не считаю их, потому что передавать привет мне выстрелами из леса по автомобилю моего друга — это слабость. А вот ответ будет сильным», — отметил Зеленский.

Также гарант подчеркнул, что инцидент с покушением на жизнь Шефира не отразиться на его курсе политики.

Ранее сообщалось, что по мнению председателя фракции «Слуга народа» Давида Арахамии есть три версии стрельбы по авто первого помощника президента Украины Сергея Шефира.