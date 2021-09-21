Парламент восстановил прежние сроки предоставления админуслуг

Установление карантина не является основанием для приостановления сроков предоставления административных услуг

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Во вторник, 21 сентября, Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект № 5454 о ходе сроков обращения за получением административных и других услуг во время действия карантина. Данный закон поддержали 319 народных избранников. Об этом пишет УРА-Информ.

Стоит отметить, что проект закона был разработан для урегулирования вопроса приостановления течения сроков обращения за административными услугами на территории украинского государства в случае установления карантинных ограничений на период, который будет необходим для ликвидации вспышки особо опасной инфекционной болезни.

«Уже более года в Украине на период карантина отменены все сроки рассмотрения админуслуг, чем активно пользуются некоторые чиновники. Они затягивают рассмотрение обращений граждан, могут даже отказать в определенных услугах, ссылаясь на Закон Украины „О защите населения от инфекционных болезней“. Итак, граждане теряют инструменты контроля над работниками органов местного управления. Так как карантин все еще продолжается — возникает потребность исправить данную ситуацию», — таким образом объяснили необходимость законопроекта его разработчики.

Ранее сообщалось, что 21 сентября Миссия Международного валютного фонда начала свою работу на территории Украины.