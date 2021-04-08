Зеленский поехал на передовую: что известно

Он встретится с военными. Которые защищают Украину от агрессора

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Президент Украины Владимир Зеленский, сегодня, восьмого апреля отправился на Донбасс. Глава государства должен посетить передовые позиции, где в последнее время систематически нарушается режим полного прекращения огня. Именно там в последнее время погибло большое количество украинских военных.

«Как Верховный главнокомандующий, я хочу быть с нашими солдатами в тяжелые времена на Донбассе. Едем к местам обострения. Покойся с миром 23-летный солдат, которого убили прошлой ночью. Украине нужен мир и она сделает все для этого», — написал Зеленский на своей странице в твиттере, пишет УРА-Информ.

В свою очередь в Офисе президента сообщили, что Зеленский как верховный главнокомандующий пообщается с военными, чтобы поддержать боевой дух защитников.

Пресс-cекретар президента Юлия Мендель отметила, что график президента «никогда не разглашается заранее, поскольку это вопрос безопасности». Особенно, когда речь идет о поездке на Донбасс.

Ранее мы сообщали, что Зеленский назвал единственный путь к завершению войны в ОРДЛО.