Экономика

В ВРУ назвали сумму долга по пенсиям жителям ОРДЛО и переселенцам: сумма огромная

Из-за карантинных ограничений в 27 раз уменьшилось количество пересечений КПВВ жителями ОРДЛО

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Задолженность по пенсионным выплатам внутренне перемещенным лицам и жителям временно оккупированных территорий Украины составляет уже 11 миллиардов гривен. Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова, передает УРА-Информ.

Омбудсмен отметила, что из-за карантинных ограничений, которые были введены ранее, пересечений КПВВ жителями ОРДЛО сократилось в 27 раз. Помимо этого, поступило 1700 сообщений о проблемах с пересечением линии соприкосновения на Донбассе.

«Нарушаются права на получение пенсионных выплат ВПЛ и гражданского населения, которое осталось проживать на временно оккупированных территориях. В частности, не выполняются судебные решения о возвращении Пенсионным фондом восстановленных выплат. Долги составляют практически 11 миллиардов гривен», — заявила Денисова.

Ранее сообщалось. что на территории временно оккупированных районов Донецкой области с первого июля 2021 года пенсионные выплаты вырастут на 17%.

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