В Кремле ответили, как долго войска РФ будут находится у границ Украины

Войска РФ будут находиться там так долго, как это будет признано целесообразным военным руководством

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Военные Российской Федерации будут находиться около украинско границы такое количество времени, сколько им потребуется. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента России Владимира Путина Дмитрия Пескова.

Российские военные у границ Украины, как отметил Песков, никому не угрожали и не угрожают своим присутствием.

«Российские вооруженные силы находятся там, где это признано необходимым и целесообразным. И будут находиться там так долго, как это будет признано целесообразным военным руководством и верховным главнокомандующим», — подчеркнул Песков.

Ранее сообщалось, что депутаты нелегитимной Государственной думы РФ Андрей Козенко и Казбек Тайсаев, по словам «главы ДНР» Дениса Пушилина, готовы приехать на временно оккупированный украинский Донбасс, а также, в случае необходимости «взять оружие в руки».