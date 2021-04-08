В Кремле ответили, как долго войска РФ будут находится у границ Украины

Войска РФ будут находиться там так долго, как это будет признано целесообразным военным руководством
Военные Российской Федерации будут находиться около украинско границы такое количество времени, сколько им потребуется. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента России Владимира Путина Дмитрия Пескова.
Российские военные у границ Украины, как отметил Песков, никому не угрожали и не угрожают своим присутствием.
«Российские вооруженные силы находятся там, где это признано необходимым и целесообразным. И будут находиться там так долго, как это будет признано целесообразным военным руководством и верховным главнокомандующим», — подчеркнул Песков.
Ранее сообщалось, что депутаты нелегитимной Государственной думы РФ Андрей Козенко и Казбек Тайсаев, по словам «главы ДНР» Дениса Пушилина, готовы приехать на временно оккупированный украинский Донбасс, а также, в случае необходимости «взять оружие в руки».