Политика

Наступление Украины и НАТО: Пушилин уверен, что ему на помощь придут даже депутаты Госдумы

Есть и добровольцы, которые готовы воевать за «ДНР»

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«Глава ДНР» Денис Пушилин абсолютно уверен в том, что Российская Федерация не бросит республики Донбасса в случае наступления Украины и стран НАТО. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на российский телеканал.

«Мы все русские. Мы поступали бы также», — подчеркнул он.

Помимо этого, он добавил, что есть и добровольцы, которые готовы воевать за «ДНР», среди них есть и депутаты Госдумы РФ.

«Говорят, вот просто сразу, рассчитывай. Мы будем там. Мы будем с тобой. И это, скажем так, вселяет определенные положительные эмоции и понимание того, что мы не одни», — добавил Пушилин.

Ранее сообщалось, что украинское государство не бросит жителей, которые остались на временно неподконтрольной территории восточной Украины. Власти страны сделают все, чтобы они интегрировались в Украину.

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