«На огонь мы будем отвечать огнем»: Кравчук сделал заявление по Донбассу

Люди с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей имеют право жить в демократическом и свободном государстве

Время чтения: 1 Мин. , 9 Секунд

Украинское государство не бросит жителей, которые остались на временно неподконтрольной территории восточной Украины. Власти страны сделают все, чтобы они интегрировались в Украину. Об этом заявил в эфире телеканала «Дом» глава украинской делегации в ТКГ и первый президент Леонид Кравчук, передает УРА-Информ.

«Мы будем делать все для того, чтобы они не были людьми, которых не признает мир. Чтобы они могли спокойно путешествовать по миру, по Европе, что сейчас для них проблематично», — отметил Кравчук.

Также бывший президент подчеркнул, что люди с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей имеют право жить в демократическом и свободном государстве.

«Мы будем все для этого делать, но мы просим и их задуматься. Чтобы были какие-то ответные действия. Чтобы мы видели их интерес быть с Украиной. Чтобы люди понимали, что пропаганда, которая ведется на территории неподконтрольной Украине Донецкой и Луганской областей, — это обман, придуманные или надуманные вещи», — добавил Кравчук.

Также он отметил, что Украина настроена на мир.

«Мы не будем никогда идти войной на Донбасс. Мы будем только договариваться. Мы отвечаем военными действиями, но не инициируем их. Я заявлял и заявляю: мы не будем сидеть и молчать, пока нас убивают. Мы будем отвечать огнем на огонь. Добром — на добро», — резюмировал он.

Ранее сообщалось, что жители Донбасса скептически восприняли информацию о том, что в сторону ОРДЛО из РФ летят вертолеты, и Российская Федерация наконец-то готовит присоединение оккупированных территорий восточной Украины по схеме Крыма.