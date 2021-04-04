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«Конфликт может перерасти в Третью мировую», — Кравчук о Донбассе

Именно по этому необходимо сесть за стол переговоров

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Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что военный конфликт на временно оккупированных территориях Донбасса может перерасти в Третью мировую войну. Об этом он сообщил в интервью телеканалу «Дождь», передает УРА-Информ.

Исходя из этого, Кравчук отметил, что именно по этому необходимо сесть за стол переговоров. Также он подчеркнул, что сила никогда не приведет к длительному миру.

«Вы слышали заявление министра обороны США? Он сказал: „Мы никогда Украину не оставим одну. Мы не позволим, чтобы Россия осуществила агрессию против Украины“, — это министр обороны США сказал, а не я говорю. Из-за обострения речь уже идет не только о войне в Украине, говорится уже и о том, что конфликт может перерасти в Третью мировую войну», — резюмировал Кравчук.

Ранее сообщалось, что украинское государство не бросит жителей, которые остались на временно неподконтрольной территории восточной Украины. Власти страны сделают все, чтобы они интегрировались в Украину.

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