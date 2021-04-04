Происшествия

Смерть ребенка от «обстрела ВСУ»: в ТКГ потребовали предоставить доказательства

Данное событие, это фейк, который является проверкой реакции Киева перед более серьезными провокациями

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Спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович на своей странице в Фейсбук данные ребенка, который якобы «погиб из-за обстрелов ВСУ на Донбассе. Об этом пишет УРА-Информ.

«ФИО „…погибшего в поселке Александровка ребенка и пострадавшей женщины“ нет. Фотографий с места события нет. Неизвестно даже еще, был ли вообще какой-то взрыв/подрыв в этом месте, в это время. Зато Володин, спикер Госдумы, уже требует исключения Украины из Совета Европы», — отметил Арестович.

Спикер делегации ТКГ допускает, что эта новость ни что иное, как фейк. Такие данные являются проверкой реакции украинской власти перед более серьезными провокациями.

«— покажите ФИО ребенка и доказательства смерти именно по названной причине («сброс взрывного устройства с украинского дрона»),— верифицируйте доказательства через СММ ОБСЕ,
— вину за гибель гражданского населения, согласно международного права, несет государство-агрессор, которое развязало войну», — пишет Арестович:

Ранее сообщалось, что украинское государство не бросит жителей, которые остались на временно неподконтрольной территории восточной Украины. Власти страны сделают все, чтобы они интегрировались в Украину.

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