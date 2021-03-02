Израильская противоракетная система нанесла поражение российской ракете Искандер

Армянская армия запустила ракету «Искандер» по столице Азербайджана Баку

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Весьма интересные события произошли в последние дни прошлогодней азербайджано-армянской войны за Нагорный Карабах.

Согласно хорошо информированного порталу Middle East Eye, армянская армия запустила ракету «Искандер» по столице Азербайджана Баку. Взрыв такой ракеты в столице Азербайджана, конечно, имел бы очень ограниченное военное значение, но огромное пропагандистское значение, пишет УРА-Информ.

Ракета, однако, не достигла Баку, потому что была сбита азербайджанцами. Азербайджанцы использовали израильскую противоракетную систему «Барак-8», которую они купили в Израиле в течение последних нескольких лет.

Искандеры — одно из самых современных видов оружия в российском арсенале. В Москве не устают сообщать, что их перебрасывают в район польской границы, в т.ч. в Калининградскую область, чтобы показать, насколько она обеспокоена расширением восточного фланга НАТО.

Как сообщает портал Middle East Eye, российские солдаты должны были принять участие в пуске ракеты «Искандер» в Баку, поскольку армянская армия во время прошлогодней войны в Нагорном Карабахе использовала их в своем командовании в качестве советников, а также в качестве командующих боевыми действиями.

Ранее мы сообщали, что Кремль в Карабахе хочет использовать тактику разработанную на Донбассе.