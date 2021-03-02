Общество

Где еще используют вакцину Covishield, которую купила Украина

Вакцину также использует Австралия, Южная Корея, Великобритания, страны ЕС и Канада.

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В Украине несколько дней назад начали использовать индийскую вакцину от коронавируса под названием Covishield. Некоторые СМИ и эксперты раскритиковали украинское правительство и министра здравоохранения Максима Степанова, что в страну привезли некачественную вакцину.  

В итоге многие медицинские сотрудники отказались делать прививки этим препаратом. Среди причин отказов – якобы низкое качество вакцины, сильные побочные эффекты. В тоже время Степанов рассказал, что вакцину, которую купила Украина, используют и другие страны. Среди них — Австралия; Южная Корея; Великобритания; страны Евросоюза и Канада, пишет УРА-Информ со ссылкой на Сегодня.

«26 февраля Канада официально зарегистрировала у себя Covishield для экстренного использования по такой же процедуре, как это зарегистрировано в Украине, и уже на этой неделе они получат первые 500 тысяч доз этой вакцины, которая изготовлена Serum Institute в Индии», – отметил Степанов.

Также он добавил, что Serum Institute, где изготовляется вакцина, является крупным производителем вакцин, который экспортирует свою продукцию в 140 стран.

Ранее мы сообщали, нужна ли вакцина, тем кто переболел ковидом.

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