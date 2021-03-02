Экономика

«Повышение» зарплат оказалось фикцией — жители ОРДО недовольны реформами

Теперь медицинские сотрудники получают еще меньше

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В ОРДО весьма серьезные проблемы с медицинскими сотрудниками, больницам не хватает персонала. После так называемого «повышения» зарплат ситуация только ухудшилась.

В местных пабликах жители пишут, что после «реформы» медикам недоплатили за февраль в среднем около четырех тысяч рублей. В социальных сетях местныъ жители отмечают, что зарплату выдали только в размере должностного оклада без надбавок за ковидные, стаж, квалификацию и другое. То есть на руки местные жители получили еще меньше, до так называемого «повышения» зарплат, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

«А ставка медсестры всего 7 600 рублей до вычета налогов. Не думаю, что подобное наплевательское отношение со стороны властей мотивировало бы кого-либо на свершение профессиональных подвигов. К слову, рабочие госпредприятий, медучреждений, образовательной сферы — все говорят о том, что „повышение“ зарплат оказалось фикцией и обманом со стороны власти», — отметил один из участников дискуссии.

Ранее мы сообщали, что в ОРДЛО люди остались без лекарств, комиссия из РФ ищет медикаменты.

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