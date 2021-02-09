Политика

Это может стать решающим шагом для финала украинской трагедии — Гордон

Журналист порассуждал о преемнике Зеленского

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На данный момент нет человека, который смог бы объединить население Украины, если президент Владимир Зеленский досрочно сложит свои обязанности. Такое мнение выразил известный украинский журналист Дмитрий Гордон.

В интервью канадскому телевидению журналисту поставили вопрос том, что будет если Владимир Зеленский покинет свою должность ранее 2024 года. Гордона спросили «кто вместо него?», пишет УРА-Информ со ссылкой на страницу журналиста.

«Это важнейший вопрос. Потому, что если Порошенко – я не согласен, если Медведчук – я не согласен. Нужна объединяющая фигура, человек, который мог бы поднять государство, а не утопить окончательно. Пока я не вижу такого человека», — сказал Гордон.

В тоже время Гордон добавил, что преждевременный уход Зеленского с должности главы государства может стать печальным для истории Украины.

«Его уход может стать решающим для финала украинской трагедии», — заявил журналист.

Ранее Гордон заявил, что выпил за здоровье Зеленского водки, когда узнал о решении президента закрыть каналы Виктора Медведчука.

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