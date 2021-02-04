Политика

Я выпил за здоровье Зеленского водки, когда узнал об этом, даже не закусывая — Гордон

Украинский журналист о закрытии пророссийских каналов

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Пророссийские каналы «112 Украина», NewsOne и ZIK необходимо было отключить еще несколько лет назад. Такое мнение выразил украинский журналист Дмитрий Гордон.

Он добавил, что президент Украины Владимир Зеленский принял очень правильно решение. Он также заявил, что выпил за здоровье Зеленского сто грамм водки, пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

«Моя позиция простая: это надо было сделать давно… Два года понадобилось Владимиру Александровичу (Зеленскому – ред.), но вчера он сделал мужественный поступок. Я его часто критикую и считаю, что по делу. Вчера я выпил за его здоровье водки, когда узнал об этом, даже не закусывая. Он совершил вчера поступок», — считает журналист.

Гордон считает, что такие действия Зеленского не являются давлением на свободу слова, а наоборот называет действия каналов информационным терроризмом. Он также добавляет, что государство должно предоставить доказательства того, что каналы финансировались за счет России. Также он предполагает, что необходимо также закрыть Youtube-каналы.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ СНБО о введении санкций против народного депутата ОПЗЖ Тараса Козака. Из-за санкции прекратили свое вещание пророссийские каналы Zik, 112 Украина и NewsOne.

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