Шансов заболеть раньше этого времени на коронавирус мало — Комаровский

Известный врач о повторном заболевании на ковид
Массовых случаев повторного заболевания на коронавирус в мире совсем мало. Об этом заявил известный украинский врач Евгений Комаровский.
На странице в Инстаграм у врача одни из подписчиков спросил, насколько высокая вероятность заболеть коронавирусом у тех, кто уже переболел во время первой волны эпидемии, пишет УРА-Информ.
«Доказательств повторного заболевания мало… На весь мир подтверждено буквально несколько десятков случаев. Но, при этом, много людей утверждают, что у них снова проявляются симптомы коронавируса. Но в медицине массовые повторные заражения пока не подтверждаются «, — ответил Комаровский.
Также он добавил, что тем, кто уже переболел коронавирусом, не стоит опасаться в ближайшее время снова подцепить эту болезнь. Он предполагает, что год-полтора, можно не бояться ковида.
«Шансов заболеть раньше этого времени довольно мало», — добавил Комаровский.
Ранее мы сообщали, что вакцинация от коронавируса в Украине стартует на следующей неделе.