Шансов заболеть раньше этого времени на коронавирус мало — Комаровский

Известный врач о повторном заболевании на ковид

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Массовых случаев повторного заболевания на коронавирус в мире совсем мало. Об этом заявил известный украинский врач Евгений Комаровский.

На странице в Инстаграм у врача одни из подписчиков спросил, насколько высокая вероятность заболеть коронавирусом у тех, кто уже переболел во время первой волны эпидемии, пишет УРА-Информ.

«Доказательств повторного заболевания мало… На весь мир подтверждено буквально несколько десятков случаев. Но, при этом, много людей утверждают, что у них снова проявляются симптомы коронавируса. Но в медицине массовые повторные заражения пока не подтверждаются «, — ответил Комаровский.

Также он добавил, что тем, кто уже переболел коронавирусом, не стоит опасаться в ближайшее время снова подцепить эту болезнь. Он предполагает, что год-полтора, можно не бояться ковида.

«Шансов заболеть раньше этого времени довольно мало», — добавил Комаровский.

Ранее мы сообщали, что вакцинация от коронавируса в Украине стартует на следующей неделе.