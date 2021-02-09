Очень давно такого не слышно было — жители ОРДО испуганы обстрелами на Донбассе

В ОРДО местное население жалуется на мощные взрывы

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Жители неподконтрольной Украине территории Донецкой области в социальных сетях пишут о том, что вчера вечером, около 20:00 были слышны сильные взрывы. Местные жители отмечают, что боевые действия не прекращаются и даже слышны мощные залпы тяжелого вооружения, которые запрещены условиям перемирия.

Больше всего на взрывы жалуются жители Макеевки, Донецка, Ясиноватой и Горловки. Жители ОРДО отмечают, что члены НВФ бьют с территории воинской части в Макеевке и со стороны объездной, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

«22.02 д Макеевка «М-н Восточный, мощный залп. со стороны объездной», — пишет житель города.

«22.04 д Центр Макеевка слышно тяжелое», — отмечает еще один местный житель.

Жителям Донецка также слышны взрывы. Многие отмечают, что таких обстрелов уже давно не было. Многие даже забыли, что такое было раньше.

«В Калининском слышно, кроют от всей души, у меня аж собака под диван спряталась. Ложится тяжелое рядами, потом три минуты перезарядки, и опять. И пулеметы стрекочут. Давненько не было», — пишет местный житель.

«Та да, очень давно такого не слышно было. Даже отвыкли уже», — добавляет участник дискуссии.

Ранее мы сообщали, что утром 8 февраля также были слышны мощные взрывы в Донецке.