В Офисе президента обязали всех пройти детектор лжи: что произошло

Того, кто откажется проходить ожидает увольнение

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Похоже, что в Офисе президента Украины ожидаются весьма серьезные проверки. Все сотрудники ОП должны будут пройти детектор джи.

Отмечается, что на то, чтобы пройти детектор лжи есть две недели. В тоже время отказ от полиграфа автоматически трансформируется в увольнение. Все из-за того, что в команде президента Украины Владимира Зеленского решили разобраться с теми, кто сливает информацию в телеграм каналы, пишет УРА-Информ со ссылкой на Резидент.

«Наш источник в ОП рассказал, что в Офисе Президента обязали всех пройти детектор лжи, тайминг установили две недели, отказ от полиграфа автоматически трансформируется в увольнение. На Банковой ищут источники сливов информации в политические телеграм каналы, для этого создали специальную рабочую группу в СБУ, которая проводит расследование», — пишет паблик.

Ранее мы сообщали, что Владимир Зеленский обратился к украинцам на руссом языке с важным заявлением.