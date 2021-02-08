Общество

Украинцев не пустят в Европу без вакцинации — Зеленский

Глава государства о вакцинации

Время чтения: 48 Секунд

Несмотря на то, что пандемия коронавируса во всем мире продолжается и пока не сбавляет оборотов, уже в Европе и других страна мира началась вакцинация. Многие из украинцев уже сейчас мечтают о том, чтобы путешествовать по Европе уже в ближайшее время.

В тоже время президент Украины Владимир Зеленский сообщали, что украинцев, которые не пройдут вакцинация от коронавируса, не пустят в Европу. В тоже время он пока не знает, будут ли вводить по всему миру так называемый COVID-паспорт, пишет УРА-Информ со ссылкой на РБК-Украина.

«Будет ли мир путешествовать? Тут все зависит от нас. Я уверен, что Европа не предоставит возможности… по той информации из моего общения с лидерами европейскими, Европа точно не предоставит, если у тебя нет вакцинирования, свободное путешествие, если люди хотят выехать на отдых или заработки. Нужно будет вакцинироваться», — заявил Зеленский.

Зеленский также пока не знает, какие именно страны будут вводить ковидные паспорта.

Ранее мы сообщали, что из-за дефицита препарата власти могут отложить прививку переболевших в Украине.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Сонный
Сонный
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В,

Последние статьи

Первый этап вакцинации от COVID-19 стартует в этом месяце, — Зеленский

Украина получила разрешение на экстренное медицинское применение вакцин

Украина устроила игры и провокации — «власти» ОРДО снова недовольны

Снова отметилась Наталья Никонорова

Ограничения будут сняты: Зеленский дал обещание украинцам

Зеленский отметил, что сам готов пройти вакцинацию

Украина против вакцинации «Спутник V»: Зеленский дал комментарий

Украина договаривалась только с ведущими производителями вакцин

Будут толпы на границе: в ОРДЛО начали вручать повестки призывникам

Молодые люди, скорее покинут «республику», чем останутся служить

В ЕС поделятся вакциной от COVID-19 с Украиной, — глава Еврокомиссии

Глава Еврокомиссии заверила, что ЕС не намерен отказываться от помощи Украине

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap