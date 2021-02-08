Украинцев не пустят в Европу без вакцинации — Зеленский

Глава государства о вакцинации

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Несмотря на то, что пандемия коронавируса во всем мире продолжается и пока не сбавляет оборотов, уже в Европе и других страна мира началась вакцинация. Многие из украинцев уже сейчас мечтают о том, чтобы путешествовать по Европе уже в ближайшее время.

В тоже время президент Украины Владимир Зеленский сообщали, что украинцев, которые не пройдут вакцинация от коронавируса, не пустят в Европу. В тоже время он пока не знает, будут ли вводить по всему миру так называемый COVID-паспорт, пишет УРА-Информ со ссылкой на РБК-Украина.

«Будет ли мир путешествовать? Тут все зависит от нас. Я уверен, что Европа не предоставит возможности… по той информации из моего общения с лидерами европейскими, Европа точно не предоставит, если у тебя нет вакцинирования, свободное путешествие, если люди хотят выехать на отдых или заработки. Нужно будет вакцинироваться», — заявил Зеленский.

Зеленский также пока не знает, какие именно страны будут вводить ковидные паспорта.

Ранее мы сообщали, что из-за дефицита препарата власти могут отложить прививку переболевших в Украине.