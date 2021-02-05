«Нас давно хотят разделить», — Зеленский обратился к украинцам на русском языке

Президент разъяснил свое решение относительно блокировки некоторых телеканалов

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Шестой президент Украины Владимир Зеленский записал новый видеоблог. В нем гарант Конституции объяснил свое решение о блокировке телеканалов, которые связаны с лидером партии ОПЗЖ Виктором Медведчуком. Также президент высказался об украинском языке. Об этом пишет УРА-Информ.

«Сегодняшний влог я намеренно записал на русском. Сразу же прошу прощения у тех, кого это возмутит. Просто мне очень хочется, чтобы меня четко услышала именно та часть людей, которая, учитывая различные обстоятельства, относится к украинскому языку настороженно и наивно верит в то, что если „по телику и на русском“, то это непременно правда» — сказал Зеленский.

Также президент разъяснил свое решение относительно блокировки некоторых телеканалов.

«Нас давно хотят разделить. Чтобы этого не произошло, мы должны сами научиться разделять. Правду и ложь. Благие намерения и шкурные интересы» — добавил президент.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский поблагодарил граждан страны, СНБО и СБУ в связи с введением санкций против каналов, которые связаны с нардепом от ОПЗЖ Виктором Медведчуком.