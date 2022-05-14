Общество

“Хлопки” в Белгороде: МЧС РФ прокомментировали данные об эвакуации населения

МЧС по Белгородской области опровергло новости об эвакуации

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В МЧС РФ по Белгородской области опровергло информацию об эвакуации мирного населения из граничащих с Украиной сел региона. Об этом сообщают в пресс-служба ГУ МЧС по Белгородской области, передает УРА-Информ.

«Жители региона сообщают о том, что им с неизвестных номеров поступают звонки, в ходе которых лица, представляющиеся сотрудниками МЧС, сообщают, что начиная с 15 мая готовится эвакуация жителей приграничных населенных пунктов нашего региона. Эта информация не соответствует действительности и является фейком», – уточнили в российском ведомстве.

Ранее сообщалось, что подразделения вооруженных сил Украины перешли в контрнаступление на Изюмском направлении. 

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