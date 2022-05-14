Общество

Обмен раненых военных с «Азовстали»: Гиркин объяснил, что это значит для РФ

Полное уничтожение «азовцев и других военных» — якобы будет означать для Украины наглядный пример «неизбежности» гибели

Время чтения: 1 Мин. , 7 Секунд

Если обмен раненых украинских военных, которые находятся сейчас на «Азовстали» в Мариуполе действительно состоится, – то это якобы станет очередным широким шагом к поражению России = в войне против Украины. Об этом заявил бывший командир подразделений НВФ «ДНР» Игорь Гиркин, передает УРА-Информ.

«Одной из главных составляющих разгрома противостоящей армии является нанесение ей МОРАЛЬНОГО ПОРАЖЕНИЯ. То есть — подрыва веры большинства солдат и офицеров врага в возможность победы и/или в хотя-бы относительную вероятность уцелеть на войне лично. В нашем конкретном случае (чтобы не выдавать псевдо-теоретическую статью, „сокращу размах“) речь идет об осаде крепости, упорно и достаточно успешно защищаемой стойким отборным гарнизоном, укомплектованным „сливками“ вражеских вооруженных сил и уже превращенным пропагандой в „знамя сопротивления агрессору“», – считает Гиркин.

Для России победа в этом сражении будет определяться, как отметил боевик, именно судьбой гарнизона.

«Чем больше солдат и офицеров ВСУ сумеет избегнуть смерти и плена — тем больше шансов, что сражение за Мариуполь и „Азовсталь“ будет восприниматься армией Украины в качестве победы. С соответствующими выводами: „во всех подобных ситуациях надо стоять до конца, наносить русским как можно более серьезные потери, а потом трусливые тупые русские унтерменши все равно так или иначе выпустят из окружения и мы вернемся домой героями, внеся большой вклад в неизбежную итоговую победу“», – объяснил он.

Ранее сообщалось, что в МЧС РФ по Белгородской области опровергло информацию об эвакуации мирного населения из граничащих с Украиной сел региона. 

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