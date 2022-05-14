Война в Украине: ВСУ пошли в контрнаступление на Изюмском направлении

Больше всего от обстрелов россиян страдают — Чугуев, Дергачи, Золочев, Лозовая

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Подразделения вооруженных сил Украины перешли в контрнаступление на Изюмском направлении. Об этом заявил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УРА-Информ.

Армия РФ, как отметил чиновник, за прошедшие сутки не наносил ударов по Харькову, сосредоточив все внимание на позициях ВСУ и по громадам области.

«Наши вооруженные силы оттесняют врага, и жители начинают возвращаться в свои дома. Это еще слишком опасно! Отступая, враг заминировал абсолютно все: дворы, лесополосы, обочины дорог, даже детские кровати и т. д. Сейчас идет тщательная работа по разминированию. Прошу до официальных сообщений воздержаться от возвращения», – подчеркнул Синегубов.

Ранее сообщалось, что на временно оккупированных территориях украинского государства, в частности в Херсоне, оккупанты могут провести так называемый референдум уже 11 сентября.