В ОРЛО хотят жаловаться в ООН: названы причины￼

Головной боли пророссийским пропагандистам добавило и то, что все их каналы были заблокированы одномоментно

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«Журналисты» информационных каналов на оккупированных территориях «ЛНР» назвали решение администрации YouTube заблокировать пропагандистские площадки «республики» циничной провокацией. Там просят ООН посодействовать их возвращению в информационное поле. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на заявление работников телекомпании «ЛНР».

«…сегодня в полночь киевскими и западными спецслужбами в отношении СМИ Донбасса была осуществлена грубая и циничная провокация. Без предупреждения были заблокированы YouTube-аккаунты ГТРК ЛНР, Луганского Информационного Центра, Народной милиции ЛНР, Народной милиции ДНР, Министерства информации ДНР», — сказано в сообщении.

Стоит отметить, что одновременно с каналами оккупированных территорий Донбасса были также заблокированы аккаунты ряда оппозиционных украинских YouTube -каналов, таких как Zik, UkrLive и NEWSONE.

«Обращаемся к Верховному комиссару ООН по правам человека М. Бачелет, представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Т. Рибейру с призывом незамедлительно и публично отреагировать на эту возмутительную ситуацию», — отметили работники телекомпании «ЛНР».

Ранее сообщалось, что пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, что глава Кремля отправится в Турцию обсудить ситуацию в Украине.