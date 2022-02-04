Политика

Путин поедет в Турцию обсудить ситуацию в Украине: Песков озвучил подробности

Встреча президентов России и Украины возможна, однако ничего конкретнее пока говорить нельзя

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Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, что глава Кремля отправится в Турцию обсудить ситуацию в Украине. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на заявление Пескова.

«В данном случае мы говорим с Турцией о двустороннем визите. Речь идет о двустороннем визите, о котором давно говорят оба президента. Проведение высшего совета, межправкомиссий и так далее. Инициатива организации встречи Путина и Зеленского — пока понимания нет, поэтому и прикладного разговора нет. Никто не отвергает этого предложения. Президент говорит, что он готов встречаться ради дела с кем угодно. Но для этого нужно понимание, что будет на выходе. Такого понимания пока нет», — сообщил Песков.

Ранее сообщалось, что командующий украинской добровольческой армией и советник главнокомандующего ВСУ Дмитрий Ярош назвал главу Чечни Рамзана Кадырова преемником президента Российской Федерации Владимира Путина.

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