Российский журналист предостерёг россиян от покупок колбасы из «ДНР»: «Можно обнаружить личные вещи, замученных в тюрьмах»

Известный в России публицист и ведущий Александр Невзоров шокировал общественность следующим заявлением в грубейшей форме.

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Об этой информации сообщил Donpress, передает Ura-inform.

Он призвал россиян массово отказаться от покупок первой партии колбасы, а так же колбасных изделий из так называемой «ДНР», которые уже находятся на прилавках российских магазинов.

«Люди, одумайтесь! Покупка колбасы, которая отправилась на прилавки магазинов России — действие аморальное!»— заявил экс-политик.

Свои слова он объяснил тем, что колбаса торговой марки «ДНР» сопровождалась ужаснейшими пытками, насилием и убийствами несогласных лиц, украинских военных в холодных подвалах незаконной тюрьмы «Изоляция».

Про это он написал в социальных сетях.

«Всем ясно, что подвалы в ОРДО не резиновые, необходимо абстрагироваться от их содержимого. И если вы обнаружите в колбасе — зубы, кольца, серьги, часы, запонки , то верните их, пожалуйста, в главофис «Русской весны», в Донецке»,- резюмировал Невзоров.

Напомним, ранее сообщалось, В ОРДО появилась серьезная проблема: СМИ показали, что происходит с землей (фото).