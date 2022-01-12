Здоровье

Украину ждет до 40 тысяч случаев коронавируса в сутки: профессор рассказал, когда ждать новой волны

Доктором медицинским наук, профессором Сергеем Крамаревым было заявлено, что следующая новая волна коронавируса может быть во много раз сильнее, чем предыдущие. В пик 4-ой волны может фиксироваться до 40 000 случаев заболеваний в день.

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Об этой информации сообщил Obozrevatel, передает Ura-inform.

Со слов профессора, новую волну уже можно ожидать уже к концу января.

«Не стоит возлагать большие надежды на специфическую вакцину от штамма Омикрон, которая разрабатывается Pfizer. Основной упор необходимо делать на вакцинацию населения и соблюдения карантинных мер»,-сказал Крамарев.

По мнению доктора медицинских наук, причиной новой волны заболеваний  коронавирусной инфекции может послужить соединение  двух факторов: праздничные дни и Омикрон.

Гуляния, празднества, контакты и так далее – реализация всего этого обычно мы видим  через несколько недель. Соответственно, число выявленных случаев в конце января должно вырасти. Так же не стоит забывать об Омикроне, который  очень быстро распространяется.

Сколько же можно ожидать выявления новых случаев заражений пике новой волны? Если отталкиваться от статистики стран, которые уже вошли в Омикрон, то заболеваемость по сравнению с предыдущими волнами там  выше в несколько раз. Возможно, на Украине будет так же.

Напомним, ранее сообщалось, На Кипре учеными был обнаружен гибрид штаммов COVID-19 «Омикрон» и «Дельта»: насколько он опасен.

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