Общество

Гиркин назвал «реальную» причину вывода войск ОДКБ из Казахстана

Бывший «командир» незаконных военных формирований на Донбассе Игорь Гиркин написал об этом на своей странице в социальной сети.

Время чтения: 40 Секунд

Об этой информации сообщил Donpress, передает Ura-inform.  

С его слов, одной из «настоящих» причин вывода войск ОДКБ из Казахстана,  которые анонсировал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, может быть связана с тем, что «мобильные военные резервы в скором времени могут быть нужны России и на иных фронтах».

По мнению Гиркина, вполне вероятно, после вывода войск ОДКБ, почти неизбежно, подчёркивает он, что режим Токаева, якобы опять может вернуться к «многовекторности» со всеми вытекающими последствиями.

«Хотя можно «начинать выводить войска», к примеру, с армянского и киргизского контингентов. Пусть они возвращаются к себе домой. Их, в общей сложности здесь находится чуть больше 200 человек», — отметил бывший «главарь» НВФ.

Напомним, ранее сообщалось,  Пионтковским было рас сказано к чему может привести ситуация, когда кто-то из «миротворцев» не захочет вывести свои войска.

Счастлив
Счастлив
50 %
Печален
Печален
33 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
17 %
0 0
В, ,

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

Стало известно, кого в ОРДО Россия хочет сделать «глазом Кремля»: «Будет управлять экономикой республикой»

На данный момент в оккупированном Донецке идёт борьба за должность «первого вице-премьера республики», после того как в ноябре был уволен Владимир Пашков, которого уличили в коррупции.

Стала известна точная дата и время возвращения Порошенко в Украину : заявление «Европейской солидарности»

Пресс-службой партии «Европейская солидарность» 12 января было опубликовано сообщение о возвращении в Киев экс-президента Украины Петра Порошенко. Об этом они написали на своей странице в «Фейсбук».

Гороскоп на 13 января четверг для всех знаков Зодиака: что советуют звёзды

День будет неблагоприятным для важных дел, поэтому их лучше перенести на другое время.

Российский журналист предостерёг россиян от покупок колбасы из «ДНР»: «Можно обнаружить личные вещи, замученных в тюрьмах»

Известный в России публицист и ведущий Александр Невзоров шокировал общественность следующим заявлением в грубейшей форме.

В эфире канала «Рада» случайно «похоронили» Стефанчука: реакция главы Верховной Рады

Парламентский канал «Рада» оконфузился во вторник одиннадцатого января.

В ОРЛО мужчин призывают на «военные сборы резервистов»

«Руководители предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности, находящихся на территории ЛНР» должны обеспечить сохранение рабочих мест и оплаты труда своим работникам, призванным на учебные «военные сборы»