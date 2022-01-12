Гиркин назвал «реальную» причину вывода войск ОДКБ из Казахстана

Бывший «командир» незаконных военных формирований на Донбассе Игорь Гиркин написал об этом на своей странице в социальной сети.

Время чтения: 40 Секунд

Об этой информации сообщил Donpress, передает Ura-inform.

С его слов, одной из «настоящих» причин вывода войск ОДКБ из Казахстана, которые анонсировал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, может быть связана с тем, что «мобильные военные резервы в скором времени могут быть нужны России и на иных фронтах».

По мнению Гиркина, вполне вероятно, после вывода войск ОДКБ, почти неизбежно, подчёркивает он, что режим Токаева, якобы опять может вернуться к «многовекторности» со всеми вытекающими последствиями.

«Хотя можно «начинать выводить войска», к примеру, с армянского и киргизского контингентов. Пусть они возвращаются к себе домой. Их, в общей сложности здесь находится чуть больше 200 человек», — отметил бывший «главарь» НВФ.

Напомним, ранее сообщалось, Пионтковским было рас сказано к чему может привести ситуация, когда кто-то из «миротворцев» не захочет вывести свои войска.